Lampedusa, ispezione della Guardia costiera sulla Ocean Viking

I militari della Guardia Costiera, oggi, sono saliti a bordo della Ocean Viking, la nave gestita da Medici senza frontiere e Sos Méditerranée, ferma davanti al porto di Lampedusa, per una ispezione. Si tratta di una verifica tecnica della nave e della certificazione in possesso ai sensi delle norme comunitarie ed internazionali vigenti. Lo scopo è uno soltanto: accertare le condizioni di sicurezza della nave. Una prassi, già effettuata in passato su altre navi Ong.