Investe e uccide una turista, "pirata" della strada fugge dopo l'incidente: ricerche in corso

Una quarantanovenne di Pinerolo, in provincia di Torino, in vacanza sull'isola di Lampedusa è stata investita in contrada Terranova. La turista è morta poco dopo essere arrivata al Poliambulatorio, poco dopo mezzanotte. Chi guidava l'auto anziché fermarsi e prestare i necessari soccorsi, ha accelerato e s'è rapidamente allontanato da quella che è una zona periferica.

La donna che, al momento dell'investimento era in compagnia di un uomo: probabilmente il marito, è stata soccorsa e trasferita al Poliambulatorio. I soccorritori si sono accorti subito del quadro clinico complicato. Non c'è stato neanche il tempo per provare un trasferimento, con elicottero del 118, in una struttura sanitaria meglio attrezzata. La donna è spirata, infatti, poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

In contrada Terranova si sono subito precipitati i carabinieri della stazione di Lampedusa. I militari dell'Arma hanno provato subito a ricostruire l'accaduto - a quanto pare la turista stava serenamente camminando lungo il ciglio della strada quando è stata investita - e si sono messi alla ricerca dell'autovettura "pirata". Di fatto, in questi momenti, i carabinieri stanno letteralmente scandagliando l'intera Lampedusa: un'isola che è ancora invasa da turisti.