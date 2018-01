Vandalizzata e incendiata: distrutta un'utilitaria, avviate le indagini

Prima è stata vandalizzata, poi – forse anche per cancellare ogni traccia - è stata incendiata. Nessun dubbio sulla matrice dolosa che ha distrutto quel che restava di un’utilitaria che era stata lasciata parcheggiata, praticamente abbandonata da qualche mese, in contrada Imbriacola, nelle vicinanze dell’hotspot che ospita gli extracomunitari giunti sull’isola dopo essere stati salvati nel canale di Sicilia.

Era l’una, della notte fra venerdì e ieri, quando l’allarme incendio auto è risuonato alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Ad accorrere sono stati, naturalmente, i pompieri in servizio al distaccamento isolano. E per quasi 50 minuti, i vigili del fuoco, idranti alla mano, hanno cercato di avere la meglio sulle alte fiamme che avvolgevano e devastavano l’utilitaria: pare una Fiat Punto. In contrada Imbriacola, anche i carabinieri della stazione isolana. I militari dell’Arma, una volta che i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sull’incendio, hanno avviato le perlustrazioni. Accertamenti necessari a stabilire la matrice del rogo. Nessun dubbio, appunto, sul fatto che la vettura è stata incendiata e che prima era stata vandalizzata sia all’interno dell’abitacolo che sulla carrozzeria.

I carabinieri della stazione di Lampedusa, che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento, ci hanno messo pochissimo tempo ad accertare, inoltre, che l’utilitaria risultava essere stata abbandonata da tempo e, pare, che non fosse neanche più marciante. Sono state naturalmente avviate le indagini. Attività investigativa che, ieri, risultava essere portata avanti su un doppio binario: da un lato si cercherà infatti di identificare il proprietario della macchina che dovrebbe essere un lampedusano, dall’altro, invece, si cercherà – laddove possibile – di dare un’identità ai vandali che hanno praticamente distrutto la vettura. Non sarà semplice, ma i carabinieri ci proveranno. Ieri, non risultava nemmeno escluso che ad agire potessero essere stati alcuni dei migranti ospiti dell’hotspot. Nessuna certezza, naturalmente. Ma una mera ipotesi investigativa che dovrà, chiaramente, essere suffragata da indizi e prove.