Caso "Sea watch", a Porta d'Europa tornano gli striscioni "Aprite i porti"

Ancora una volta, in tanti - don Carmelo La Magra, sacerdote della parrocchia San Gerlando di Lampedusa, in testa - si sono ritrovati a Porta d'Europa e sugli scogli hanno sistemato lo striscione "Aprite i porti". Un appello accorato e plateale quello lanciato per aiutare e soccorrere la nave "Sea Watch 3" che si trova al largo di Lampedusa con 65 persone migranti a bordo.

Sull'isola è presente anche don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che ha già incontrato a Lampedusa l'equipaggio Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans ."Il male - ha detto, secondo quanto riporta l'Adnkronos - ha tre grandi complici: il silenzio, l'indifferenza, l'inerzia e bisogna aggiungere anche la viltà e la mancanza di coraggio. Tante tragedie della storia, ad esempio l'olocausto, sono avvenute anche grazie al concorso di queste forme di complicità morale e materiale. L'equipaggio della Mare Jonio di Mediterranea Saving Human ha avuto il merito di opporsi a questo male, a questa perdita di umanità e civiltà. Sono cittadini, esempio di responsabilità e integrità morale, e invece c'è chi ai più alti livelli della 'politica' pensa di incriminarli. Ma se una colpa

hanno è quella di 'restare umani' in un tempo in cui rischiamo di essere schiacciati dal cinismo, dall'indifferenza, dalla sete di potere".

Don Ciotti domani parteciperà insieme ad oltre 700 ragazzi e ragazze delle scuole elementari, medie e superiori di Lampedusa alla una staffetta di corsa non agonistica per far correre un messaggio di pace, di solidarietà e di integrazione all'interno del progetto Libera la natura. Gli studenti si passeranno tra le mani un testimone dal valore simbolico: un pezzetto di legno che arriva proprio da Lampedusa, ricavato da uno dei tanti barconi che approdano sulle coste.