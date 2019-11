"Galeone" imbottito di hashish per circa mille euro: arrestato 22enne

Prima, in centro: in piazza Brignone a Lampedusa, lo hanno trovato in possesso di 11 piccoli involucri di carta stagnola. Ce li aveva in tasca. Poi, avviata la perquisizione domiciliare, all'interno di un "galeone" - costruito con piccoli mattoncini colorati di plastica - hanno trovato altri 10 piccoli pacchetti, praticamente identici a quelli trovatigli in tasca, contenenti hashish. Ha 22 anni, F. S., di Lampedusa che è stato arrestato - ieri pomeriggio - dai carabinieri della stazione isolana.

I carabinieri non si sono ritenuti del tutto soddisfatti ed hanno così continuato a cercare tra gli scompartimenti di un mobile porta tv. All’interno, tra i telecomandi, sono saltati fuori 600 euro in banconote, un bilancino di precisione e un coltello ancora sporco di piccole quantità di sostanza resinosa. Tutto è stato immediatamente sequestrato. La droga, del valore al dettaglio di circa mille euro, verrà ora inviata - secondo quanto rendono noto dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - ai laboratori del Ris di Messina per gli esami mirati a valutare la quantità di principio attivo contenuta.

I mirati servizi antidroga sono finalizzati a contrastare l’odioso e pericoloso fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti sull’isola, anche da parte di giovani e giovanissimi. I controlli, infatti, partiti nei pressi di uno dei vari istituti scolastici, hanno portato in questa occasione all’importante arresto di ieri.

L’attività antidroga della stazione dei carabinieri andrà avanti senza sosta e sarà parallela ad una serie di incontri di sensibilizzazione sul tema che verranno svolti con tutti gli studenti dell’isola dal luogotenente Giuseppe Frenna, comandante di stazione, e dal capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia di Agrigento.