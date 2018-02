Furti in villa o in abitazioni estive, otto arresti in appena due mesi

Sono otto i tunisini - tutti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola - che sono stati arrestati, a partire dallo scorso 14 dicembre, per furto o tentato furto messi a segno sulla più grande delle isole Pelagie. L'ultimo, in ordine di tempo, ha riguardato un giovane che è stato notato - ed è stato ritenuto sospetto dai carabinieri - perché camminava sul ciglio della strada con un grosso zaino in spalla. I militari dell'Arma si sono avvicinati semplicemente per controllarlo, ma il tunisino ha tentato la fuga ed ha lanciato lo zaino in un fossato.

IL VIDEO. Ruba in una villetta, arrestato

I carabinieri sono riusciti a bloccare il tunisino e a recuperare lo zaino che conteneva la refurtiva di un colpo messo a segno in una villetta di periferia. L'immigrato, approfittando della momentanea assenza della proprietaria, era riuscito ad intrufolarsi e ad arraffare tutti gli oggetti che riteneva di valore. Ha avuto però la sfortuna di incontrare sul suo percorso una pattuglia dei carabinieri. Il tunisino dovrà rispondere, adesso, dell'ipotesi di reato di furto in abitazione.