Banda di ladri "visita" un ristorante: portati via generi alimentari

Hanno forzato una finestra, si sono intrufolati e – senza essere sentiti, né tantomeno visti – sono riusciti a portar via generi alimentari. E’ accaduto in centro, a Lampedusa. Ad essere preso di “mira” è stato un famoso ristorante.

La banda di ladri – difficile, infatti, ipotizzare che sia entrato in azione un solo malvivente – ha portato via alimenti per diverse centinaia di euro. Importante, naturalmente, anche il danno fatto per riuscire ad intrufolarsi. A fare la scoperta sono stati, al momento della riapertura, i proprietari del ristorante. E’ stato lanciato l’Sos e sul posto si sono portati i carabinieri della stazione isolana che hanno già avviato le indagini.