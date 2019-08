Esce per una passeggiata serale e i ladri gli svuotano la casa

Esce di casa per andare a fare una salubre passeggiata serale e, al ritorno, la trova praticamente svaligiata. E’ accaduto ad un pensionato settantenne, residente in via Orsa Minore.

Qualcuno, approfittando della momentanea assenza del padrone di casa, senza essere visto, né tantomeno sentito, è riuscito a forzare la portafinestra al pianoterra e ad intrufolarsi nell’abitazione ed ha portato via tutti i soldi – circa 300 euro – e i preziosi che ha trovato. Il colpo dovrebbe aggirarsi su complessive 2 mila euro. Del furto, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento, si stanno occupando i carabinieri della stazione di Lampedusa.