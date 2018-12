Mayoral Forum sull'immigrazione, Martello invitato a Marrakech

Il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello è stato invitato a partecipare al “5th Mayoral Forum on Human Mobility, Migration and Development” in programma sabato, a Marrakech.

“È un onore – dice Martello – poter essere a Marrakech per rappresentare il punto di vista dei lampedusani su un tema, quello dei flussi migratori, che continua a vedere la nostra isola impegnata in prima linea. Mi auguro che il nostro contributo possa essere utile nel percorso di costruzione di una cornice di regole internazionali, e che si possa valorizzare il ruolo degli enti locali, soprattutto quelli di frontiera”.

L’evento al quale parteciperà il sindaco di Lampedusa e Linosa è inserito nella “Migration week” che terminerà, sempre a Marrakech, con la firma del Global Compact for Migration (10 e 11 dicembre, nell’ambito del 11th Global Forum on Migration and Development).