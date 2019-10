Raccolta fondi a Lampedusa: scavato un pozzo d'acqua in Tanzania

"E' arrivata l'acqua! Con il contributo della nostra comunità è stato già scavato un pozzo nella diocesi di Iringa in Tanzania. In questa Giornata Missionaria Mondiale festeggiamo con l'acqua che è vita. Padre Vincent saluta e ringrazia tutta la comunità". Ad annunciarlo, sui social, è la parrocchia San Gerlando di Lampedusa. A seguire questo e altri progetti è padre Vincent Mwagala della parrocchia di Usokami, che negli anni scorsi si è fatto apprezzare a Lampedusa dove, come vice parroco, ha offerto aiuto e conforto a tanti migranti africani in cerca di un futuro migliore in Europa e a tanti profughi in fuga da guerre, persecuzioni e povertà. Tornato nel suo Paese natale, il parroco non ha interrotto i legami con l'isola. I lampedusani sono stati i primi sostenitori del progetto di cui il sacerdote si è fatto promotore: la costruzione della scuola secondaria Sant'Anselmo a Usokami, a circa 80 chilometri dalla città di Iringa, capoluogo dell'omonima regione.

Un ponte di solidarietà lega ormai da tempo la provincia di Agrigento e la Tanzania. Ad Ipogolo è attiva la missione della Comunità Cristiani nel Mondo di Favara che collabora per i progetti di assistenza sanitaria e alla formazione per i più bisognosi con l'associazione onlus «A Cuore Aperto» presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo.