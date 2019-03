Caso "Mare Jonio", indagato il comandante della nave Ong

Il comandante della nave Ong "Mare Jonio" è stato iscritto nel registro degli indagati. A procedere sono stati il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli che si trovano a Lampedusa e che stanno coordinando direttamente l'inchiesta - aperta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - sulla nave "Mare Jonio" dell'associazione Mediterranea. Nelle prossime ore, il procuratore aggiunto Vella e il sostituto Baravelli, inizieranno a sentire i componenti dell'equipaggio.

Il fascicolo d'inchiesta, aperto nel tardo pomeriggio di ieri dalla Procura della Repubblica di Agrigento, inizialmente era contro ignoti. Negli ultimi minuti è invece, appunto, diventato a carico di noti: a carico del comandante dell'imbarcazione che non si è fermata all'Alt della Guardia di finanza. Per questo le ipotesi contestate sono il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la "disobbedienza a nave da guerra", una sorta di resistenza a pubblico ufficiale in mare. Il sequestro dell'imbarcazione, intanto, è stato convalidato.