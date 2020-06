Immigrato sta male, evacuazione medica dalla Ocean Viking

Evacuazione medica per uno degli immigrati salvati, in acque libiche, nei giorni scorsi, dalla Ocean Viking. L'uomo non stava per niente bene e, stanotte, è stato trasferito su una motovedetta della Guardia costiera italiana. Il soccorso - tradottosi appunto in una evacuazione medica - è avvenuto in acque internazionali, al largo di Lampedusa.

A bordo sono rimaste 117 persone. "Hanno bisogno di essere sbarcate con urgenza" - lanciano l'appello dalla ong Sos Mediterranee - .