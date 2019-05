Divieto di fumo in spiaggia, Confcommercio Lampedusa esprime soddisfazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consiglio direttivo di Confcommercio Lampedusa accoglie favorevolmente l’ordinanza dell’amministrazione di vietare il divieto di fumare nelle spiagge delle isole Pelagie Il divieto entrerà in vigore dal 1 giugno e mira a dare maggior decoro e tutelare l’ambiente di Lampedusa e Linosa. “Questa, come anche il recente provvedimento Plastic Free, indirizza il turista ed i cittadini ad avere maggiore responsabilità e tutela di un’isola dal fascino straordinario che ogni estate è meta di migliaia di vacanzieri. – Dichiara il consiglio direttivo della locale Confcommercio - Un provvedimento che va ad integrarsi perfettamente con il protocollo denominato “Quality Beach”, firmato dal SIB provinciale per incentivare ad una fruizione responsabile e solidale degli stabilimenti balneari”.