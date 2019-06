Demolizioni a Lampedusa, rasa al suolo un'altra villetta di Cala Galera

Tutto come preventivato. La ruspa, accompagnata dalle forze dell'ordine, si è spostata e ha avviato la demolizione di una seconda villetta abusiva, per la quale c'era stata l'immissione in possesso già lo scorso martedì, a Cala Galera. Senza che si registrassero problemi d'ordine pubblico - proprio per evitare rischi, in campo, sono stati schierati, dalla Questura di Agrigento decine e decine di poliziotti - la ruspa, anche oggi, è entrata in azione ed ha raso al suolo la villetta che era stata realizzata all'interno di un'area della riserva naturale Isola dei Conigli.

Le operazioni di demolizione andranno avanti, naturalmente, anche nei prossimi giorni e poi si procederà a rimuovere tutti i detriti, ripulendo di fatto l'intera area.

Le sentenze passate in giudicato, per abusivismo edilizio, sono 54. Secondo quanto venne reso noto, la scorsa settimana, dalla Procura, il piano di demolizioni prevede di radere al suolo otto immobili che sono presenti nella riserva naturale "Isola dei Conigli". Poi si passerà a quelli realizzati sulla fascia costiera, entro i 150 metri. Così procedendo si dovrebbe arrivare ad eliminare circa 42 abusi. Rimarrebbero, poi, dunque, quelli realizzati in centro urbano e, in questo caso, non si tratta di intere costruzioni ma di "piccoli" abusi.

La mappatura degli immobili da abbattere è stata realizzata dalla stazione dei carabinieri di Lampedusa.