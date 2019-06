Abusivismo edile, ruspe in azione a Lampedusa: è presente anche il procuratore Patronaggio

E' una villetta, su un unico piano, la prima casa abusiva che sta per essere demolita. Ruspe e forze dell'ordine sono già a cala Galera, all'interno della riserva naturale gestita da Legambiente. A Lampedusa è presente, per quello che sarà un risultato storico: l'avvio delle demolizioni degli immobili abusivi, anche il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio.

Proprio Patronaggio, assieme all'allora sindaco Giusi Nicolini, nel marzo del 2017 sottoscrissero il protocollo d'intesa per le demolizioni dei manufatti abusivi. Le sentenze passate in giudicato, per abusivismo edilizio a Lampedusa, sono 54. In molti casi, non si tratta però di interi immobili da radere al suolo, ma di piccoli abusi. Una ventina i provvedimenti di demolizione notificati negli scorsi giorni. Alcuni degli ormai ex proprietari hanno già deciso, pare, di procedere autonomamente. Altri invece riceveranno la "visita" delle ruspe dell'impresa che s'è appaltata i lavori.

Nell'area della riserva Isola dei Conigli è prevista la demolizione di tre villette. Soltanto per una forse si procederà con l'autodemolizione.