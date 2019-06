Hanno bisogno di cure: autorizzato lo sbarco di 10 migranti, Salvini: "La nave può restare lì fino a Capodanno"

Dieci dei 52 migranti a bordo della "Sea Watch3" - ferma al limite delle acque territoriali italiane - sbarcheranno a breve a Lampedusa. Lo sbarco è stato autorizzato per 7 di loro perché necessitano di cure mediche, e per 3 accompagnatori. I migranti verranno trasferiti a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Costiera.

Sono 3 minori, 3 donne di cui due incinte, due accompagnatori e due uomini malati i migranti che sono stati autorizzati a sbarcare dalla Sea Watch3.

L'autorizzazione allo sbarco - secondo quanto rende noto il Viminale - è stata concessa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Sono stati autorizzati a scendere bimbi, donne incinte e malati. Io voglio il bene di tutti ma per quello che riguarda questa nave fuorilegge per me può stare lì per settimane, per mesi, fino a Capodanno". Lo ha detto - secondo quanto riporta l'Ansa - il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando lo sbarco a

Lampedusa di alcuni dei migranti della Sea Watch. "Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti, per scelta di questi sequestratori di esseri umani - ha detto Salvini, sempre quanto riporta l'Ansa -. Bambini, donne incinte e malati scendono, questi delinquenti risponderanno alle loro coscienze di eventuali problemi. Questi dovevano andare in Libia, potevano andare in Tunisia o a Malta: sono arrivati in Italia. L'hanno chiesto loro il porto alla Libia, la Libia lo ha dato e loro hanno disobbedito".