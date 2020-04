Migrante positivo al Covid, riesplode la protesta: "Le Pelagie vengano dichiarate porti non sicuri e si chiuda l'hotspot"

Lampedusa - con un'unica voce - invoca la chiusura dell'hotspot di contrada Imbriacola e di dichiarare, per tutto il tempo dell'emergenza sanitaria Coronavirus, "porti non sicuri" gli scali di Lampedusa e Linosa. I timori per il rischio contagio da Covid-19 dilagano. Preoccupazioni ed ansia aumentano in tutto il mondo, ma per Lampedusa hanno una valenza diversa: è terra di frontiera, sistematicamente esposta agli sbarchi dei migranti, ed realtà priva di un ospedale.

Se lo scorso martedì i lampedusani erano scesi in strada, protestando, perché non volevano più che sull’isola sbarcassero immigrati, adesso – dopo che è stato accertato che un 15enne egiziano giunto a Lampedusa e trasferito prima a Porto Empedocle e poi a Pozzallo è risultato positivo al Coronavirus – gli isolani stanno portando avanti una raccolta di firme per far chiudere l’hotspot. A promuoverla è stato l’attore lampedusano Tony Colapinto. “Dopo 20 anni di accoglienza non possiamo essere traditi” – ha detto Colapinto che propone, visto il periodo di emergenza sanitaria, anche la chiusura del porto di Lampedusa. Esattamente come ieri pomeriggio è stato fatto a Porto Empedocle dove il sindaco Ida Carmina ha firmato un’ordinanza.

I lampedusani hanno paura che anche le forze dell’ordine e i medici che vanno in banchina per visitare i migranti che approdano possano venire – nonostante i presidi di sicurezza – contagiati. Dopo che è risultato positivo il 15 egiziano, sia il medico del Poliambulatorio che lo stesso direttore Francesco Cascio sono stati sottoposti a tampone, il cui esito è stato negativo.

"E' il momento di far fronte comune, mettendo da parte le appartenenze politiche, le idee e tutto quanto potrebbe dividerci - ha scritto, lanciando un appello ai concittadini, l'attore lampedusano Tony Colapinto - . Troviamo quello che ci accomuna e unisce: il bene delle nostre isole”.

Anche il gruppo consiliare “Fare”- con il suo capogruppo Filippo Mannino – ha invitato il sindaco Totò Martello, che aveva avanzato al ministero la richiesta per una nave quarantena, di dichiarare, per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus, "non sicuri i porti di Lampedusa e Linosa e di conseguenza di vietare lo sbarco e il transito di qualsivoglia migrante proveniente da sbarchi". Il gruppo consiliare invoca la chiusura dei porti delle due isole e chiede di sapere "se tutti i soggetti venuti a contatto con il migrante risultato positivo al Covid19 (inclusi tutti coloro che eventualmente hanno viaggiato sulla nave di linea) siano stati o meno sottoposti a tampone e se siano state adottate misure di quarantena". Chiesta anche la sanificazione degli ambienti in cui sono transitati i migranti venuti a contatto con il ragazzo risultato positivo.

Gli imprenditori lampedusani hanno invece già scritto al presidente della Regione Nello Musumeci. "Prima di essere imprenditori siamo genitori, gente che da un trentennio ha subito passivamente i flussi dei migranti. Li abbiamo accolti, rifocillati, accuditi sempre. Oggi, stiamo vedendo una nave di una Ong che vorrebbe attraccare a Lampedusa. A bordo ha più di 100 migranti e, da quello che sappiamo, ci sarebbe qualcuno di loro che sta male. Premesso che nessuno di noi non vorrebbe aiutare questi esseri umani - scrivono - deve essere chiaro però che stiamo vivendo una situazione al limite. Il Coronavirus è il pericolo incombente. Non possiamo, a Lampedusa, accogliere nessuno e meno che mai persone che arrivano da paesi extracomunitari dove la pandemia è arrivata. Non ci sono le condizioni e potrebbe essere una ecatombe per tutti noi. La preghiamo signor presidente Musumeci - aggiungono gli imprenditori - di aiutarci: di fare sbarcare altrove queste persone in luoghi dove sarà possibile darei assistenza sanitaria e umanitaria. Lampedusa in questa fase non è nelle condizioni di poterli servire per come ha sempre fatto".

Non c'è soltanto il problema delle Ong, naturalmente. L'eventuale ordinanza di chiusura dei porti di Lampedusa e Linosa produrrebbe certamente effetti per le Ong, ma non per i barchini. E le isole Pelagie sono state - lo dimostra la cronaca degli ultimi anni - "patria" di approdi in solitaria o cosiddetti sbarchi fantasma.