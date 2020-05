Controlli Covid all'aeroporto, bloccato l'imbarco di finanziere: aveva la febbre

Momenti di apprensione e preoccupazione – inevitabili visto che lo “spettro” Coronavirus non s’è ancora dissolto - si sono vissuti, ieri, all’aeroporto di Lampedusa. Un finanziere, durante gli usuali controlli agli imbarchi, è risultato avere la febbre a 38.

E’ stato fermato e portato prima all’infermeria dello scalo aeroportuale e, poi, con una macchina della Guardia di finanza, è stato accompagnato al Poliambulatorio.

Si tratta di “passaggi” inevitabili per accertare – di questi tempi – le reali condizioni di salute. Il finanziere – come protocollo sanitario esige - è stato sottoposto a tampone rino-faringeo. La trasferta verso Palermo è dunque momentaneamente saltata, in attesa naturalmente dell’esito del test. Lampedusa dipende però dall’Asp di Palermo.