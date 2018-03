Trasferiti gli ultimi migranti, chiuso l'hotspot di Lampedusa

L'hotspot di Lampedusa ha chiuso i battenti. Gli ultimi 47 tunisini ospiti sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Esattamente per come era stato deciso, a metà mese, durante un vertice al Viminale, la struttura - utilizzata per l'identificazione e l'accoglienza dei migranti - è stata chiusa, provvisoriamente, per consentire l'avvio dei lavori di manutenzione.

Si procederà - questo il primo step che era stato già pianificato - con gli interventi sull'illuminazione, la sistemazione della recizione e la video sorveglianza. Poi, ma ci vorrà del tempo, si penserà anche ai padiglioni che compongono la struttura.

"Finisce questo periodo di disavventure create dai tunisini. Oggi, siamo usciti da un incubo - ha commentato il sindaco delle Pelagie, Salvatore Martello, - . La permanenza dei tunisini ha veramente creato non pochi problemi".