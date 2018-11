"Ha cercato di fare scappare un immigrato dall'hotspot", arrestato 24enne

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E' per questa ipotesi di reato che i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato Oussem Bouzerzour, nato a Lione, di 24 anni.

L’attività di indagine ha permesso di accertare che l'uomo avrebbe organizzato la partenza di un ospite dell’hotspot tramite volo di linea diretto a Palermo ed in partenza alle ore 13.15 di ieri, fornendo al migrante, oltre al titolo di viaggio, anche un documento di identità falso.

I due, dopo aver avuto accesso nella sala d’imbarco dell’aerostazione dell’isola di Lampedusa, sono stati bloccati e condotti all'hotspot per i dovuti accertamenti, a seguito dei quali è scaturito l’arresto per il ventiquattrenne e la denuncia, in stato di libertà, dell’ospite del centro d'accoglienza di contrada Imbriacola. L'arrestato è stato portato alla casa circondariale di Agrigento, mentre il migrante denunciato è stato trasferito al Cpr di Trapani.