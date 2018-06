Video, mostra e una lapide commemorativa: Lampedusa ricorda monsignor Policardi

Lampedusa, domani e dopodomani, ricorderà la figura di un suo illustre cittadino: monsignor Giuseppe Policardi, parroco della chiesa Madre San Gerlando per 48 anni e rettore del santuario della Madonna di Porto Salvo.

In occasione del ventennale della sua morte verrà ricordato con varie celebrazioni. "E’ ancora vivo tra la gente, che è grata per la sua testimonianza cristiana, il ricordo della sua vita pastorale" - hanno scritto dal comitato 'Padre Policardi' - . I solenni momenti in ricordo saranno: la deposizione di un omaggio floreale al cimitero comunale, la messa in suffragio, la scopertura di una lapide commemorativa, la mostra fotografica di vari momenti della sua vita, la proiezione di video.