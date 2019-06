Caso Sea Watch, la squadra mobile interroga i migranti autorizzati allo sbarco

La squadra mobile di Agrigento sta interrogando i migranti autorizzati allo sbarco dalla Sea Watch. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella ha delegato i poliziotti di acquisire le testimonianze utili al fine di individuare eventuali scafisti.

Fonti della Procura, che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sottolineano che, al momento, non sono in fase di valutazione le condotte della Ong visto che l'imbarcazione non si trova ancora in acque italiane.