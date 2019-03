Caso Mare Jonio, il comandante sotto torchio per 10 ore: domani tocca a Casarini

E' terminato, dopo poco meno di dieci ore, l'interrogatorio di Pietro Marrone, il comandante della nave Mare Jonio, della Ong Mediterranea, che ha salvato 49 migranti nelle acque libiche. Il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il pubblico ministero Cecilia Baravelli, che lo hanno iscritto nel registro degli indagati con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e mancato rispetto dell’ordine imposto dalle autorità di arrestare l’imbarcazione, gli hanno chiesto di ricostruire tutti i passaggi dell'operazione di salvataggio fino all'approdo al porto di Lampedusa.

Marrone, che ai giornalisti ieri aveva detto che avrebbe rifatto la stessa cosa e che si è solo limitato a salvare delle vite umane, avrebbe ribadito la sua versione dei fatti ai magistrati. In particolare avrebbe detto di non avere potuto fermare il mezzo, nonostante l'alt, per il rischio di naufragio.

Gli inquirenti, adesso, stanno mettendo insieme documenti, dichiarazioni, video e tracciati radar. Nelle prossime ore sono previsti altri interrogatori. Domani, fra gli altri, sarà il turno di Luca Casarini, l'ex attivista no global, diventato capo missione della Ong Mediterranea.