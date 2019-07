Caso Alex, il capo missione Erasmo Palazzotto convocato in Procura

Il capo missione del veliero Alex, della Ong Mediterranea, Erasmo Palazzotto, deputato di Leu, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e "disobbedienza, resistenza e violenza a nave da guerra", domani pomeriggio, comparirà in Procura per essere interrogato dal procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e dal pm Gianluca Caputo, titolari dell'inchiesta.

L'approdo del veliero, con 54 migranti salvati in acque libiche, al quale era stato vietato l'ingresso in acque territoriali ai sensi del decreto sicurezza bis, è avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 luglio. Le Fiamme gialle hanno contestato due violazioni del Decreto Sicurezza bis: un ingresso incidentale di Alex nelle acque territoriali che sarebbe avvenuto il 5 luglio.

Le conseguenze sono state una seconda sanzione per un totale di 65 mila euro di multa e il sequestro amministrativo con la confisca. Palazzotto, che ha nominato come difensori gli avvocati Fabio Lanfranca e Serena Romano, ha annunciato che rinuncerà all'immunità parlamentare. Si tratta, comunque, di una dichiarazione poco più che simbolica perchè l'immunità consente solo di evitare, in assenza dell'autorizzazione della camera di appartenenza, arresti, intercettazioni e perquisizioni ma non indagini e processi.