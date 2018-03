Canone idrico e fognario a forfait, avviata una class action

Hanno già ricevuto, da parte del Comune, una raccomandata con la quale viene intimato di pagare – entro 30 giorni – il canone idrico e fognario per gli anni 2009-2010. Canone che sarebbe stato calcolato a forfait. I lampedusani, andati su tutte le furie, hanno deciso non soltanto di non pagare, ma di dar corso a quella che è una vera e propria class action.

Tanti gli avvisi – anche sui social – che stanno circolando proprio in questi giorni: “Presenteremo ricorso al tribunale, stiamo organizzando una class action in modo da presentare un unico ricorso”. Agli isolani viene indicato anche il luogo dove informarsi e dove portare la propria bolletta. “Considerato che i tempi stabiliti per presentare il ricorso sono solo di 30 giorni – sono stati contestualmente avvisati i lampedusani – gli interessati devono aderire entro e non oltre il 10 aprile”. Gli isolani contestano la richiesta di pagamento a forfait: “E’ illegittimo – dicono - . Ci sono diverse sentenze ordinarie e del Tar”. Sull’isola, di fatto, in questi ultimi giorni, si sta registrando un’autentica mobilitazione e tutti, pare, che si stiano ritrovando concordi sul percorso da seguire: quello di un ricorso al tribunale di Agrigento.

L’ex sindaco di Lampedusa e Linosa, Giusi Nicolini, e tutta la sua amministrazione comunale, per porre fine al sistema del forfait aveva chiesto ed ottenuto l’installazione – sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali – dei cosiddetti contatori idrometrici. Una “battaglia” portata avanti, per tanto tempo, quella dell’ex sindaco Nicolini che voleva proprio far in modo che ogni esercizio commerciale e ogni abitazione pagassero per quanto effettivamente consumassero e non più dunque a forfait. I contatori idrometrici sono stati installati. Ma è accaduto appunto a partire dal 2013.