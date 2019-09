Quattro bonifiche inutili a Cala Salina: l'appello del sindaco: "Denunciate gli incivili"

Cala Salina sommersa dai rifiuti. Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, dopo l'ennesima bonifica, protesta e lancia l'appello.

"È la quinta volta - scrive su Facebook - che la bonifichiamo, speriamo sia l'ultima! Non si può più consentire che degli incivili trasformino Cala Salina in una discarica. Invito chiunque veda gettare rifiuti o depositare materiale in quest'area - aggiunge - a denunciare immediatamente l'episodio al sottoscritto ed all'amministrazione comunale".