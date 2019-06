Scoppia l'incendio alla discarica di rifiuti speciali, è allarme diossina a Lampedusa

Nuovo, maxi incendio nella discarica di contrada Taccio Vecchio a Lampedusa. Le fiamme stanno devastando i cumuli di rifiuti: vi sono anche materiali speciali come copertoni, plastica, batterie e rifiuti ingombranti. Una nube nera è già arrivata nel centro cittadino e c'è allarme diossina fra gli isolani e non soltanto.

I vigili del fuoco, a pieno regime, stanno cercando di fronteggiare il vasto incendio. Le raffiche di Maestrale non aiutano però il lavoro dei pompieri. Il vento sta anzi spingendo la grossa e nera nube - che è inevitabilmente tossica - proprio verso il centro dell'isola. In contrada Taccio Vecchio si sono recati anche due mezzi del distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco. Sono stati, inoltre, richiamati in servizio 5 pompieri che erano liberi.

"Negli anni dell'amministrazione Nicolini non si erano più verificati incendi alla discarica - ha sbottato l'indignato responsabile locale del Pd, Peppino Palmeri - . Questo mi porta a pensare che l'incendio di oggi sia di natura dolosa".