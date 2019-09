"Nave madre" scarica 7 "barchini"? Sbarcati 151 migranti in otto ore

La "faccenda" torna a farsi complicata. Migliorate le condizioni del tempo e del mare tornano ad arrivare i "barchini". A partire dalle 19,45 circa di ieri e fino a poco prima dell'alba sono stati avvistati o sono arrivati direttamente sulla terraferma di Lampedusa una raffica - sette per la precisione - di barchini. Complessivamente sono sbarcati 151 extracomunitari e tutti sono stati accompagnati, come sempre avviene in questi casi, all'hotspot. La struttura di contrada Imbriacola, all'improvviso, s'è trovata a superare il numero di posti disponibili che sono 95.

Poco prima delle 20, la Guardia costiera Cp 304 ha rintracciato 25 migranti, fra cui 8 minori, di presunta nazionalità tunisina. Erano su una barchetta in legno, di circa 6 metri, a mezzo miglio dalla costa. Un'ora dopo, al molo Favarolo arrivava la motovedetta della Guardia di finanza che aveva rintracciato 23 tunisini, fra cui 4 minorenni. Anche loro erano a bordo di una "carretta" di circa 6 metri. Poco dopo mezzanotte e mezza, al molo Madonnina una motovedetta delle Fiamme gialle ha rintracciato 14 persone, fra cui 11 minorenni, su un'ennesima - la terza nel giro di pochissime ore - barchetta di 6 metri.

All'una e mezza, al molo commerciale, sempre la Guardia di finanza ha bloccato un natante, di 8 metri, con a bordo 43 extracomunitari di varie nazionalità. Fra i 43 anche una donna e 4 minorenni. Alle 3,15, di nuovo al molo Favarolo, la Guardia di finanza ha sbarcato i 16 tunisini, fra cui 3 donne e 6 minorenni, che erano su un'imbarcazione di circa 8 metri. Alle 4,20, infine, la Guardia costiera ha rintracciato altre due microscopiche imbarcazioni con un totale di 30 persone, fra cui 12 minorenni. A circa un miglio dall'imboccatura del porto di Lampedusa c'erano le due "carrette" da 6 metri ciascuna.

Pochi dubbi sul fatto che una "nave madre" possa aver scaricato tutti i barchini - che grosso modo erano identici - davanti la costa di Lampedusa, riprendendo poi il largo.