Fabbricato abusivo sul mare a Lampedusa, no dal Tar alla demolizione

“Il Comune di Lampedusa e Linosa non ha in alcun modo dato seguito alla richiesta di deroga avanzata dalla società ricorrente, svolgendo il relativo procedimento, ma non ha neanche corredato l’impugnato provvedimento di diniego di sanatoria dell’indicazione di eventuali motivi che, in ipotesi, ostino, in via pregiudiziale, allo svolgimento di tale procedimento”.

I giudici del Tar Sicilia di Palermo, annullano il provvedimento del Comune di Lampedusa, e “salvano” dalla demolizione un fabbricato abusivo costruito una trentina di anni fa dalla società Selis Lampedusa spa. Il responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune, con due distinti provvedimenti ravvicinati, ha prima negato il condono edilizio alla società e, in seguito, ha ordinato la demolizione delle opere abusive.

La società, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, si è rivolta ai giudici amministrativi per chiedere di annullare il provvedimento dell’ente che è stato rappresentato dall’avvocato Antonino Manto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.