Abusivismo, ecco il piano delle demolizioni stilato dalla Procura

Il piano di demolizioni degli immobili abusivi di Lampedusa si articolerà in più giorni. Le sentenze passate in giudicato, per abusivismo edilizio appunto, sono 54. In molti casi, non si tratta però di interi immobili da radere al suolo, ma - soprattutto in centro urbano - di piccoli abusi.

Secondo quanto è stato reso noto da fonti della Procura - sull'isola è presente anche il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, - il piano di demolizioni prevede di radere al suolo sei, o sette, immobili che sono presenti nella riserva naturale "Isola dei Conigli". Poi si passerà a quelli realizzati sulla fascia costiera, entro i 150 metri. Così procedendo si dovrebbe arrivare ad eliminare circa 42 abusi. Rimarrebbero, poi, dunque, quelli realizzati in centro urbano e, in questo caso, non si tratta di intere costruzioni ma di "piccoli" abusi.

La mappatura degli immobili da abbattere è stata realizzata dalla stazione dei carabinieri di Lampedusa.