L'assessore regionale Lagalla incontra studenti e Unione dei monti sicani

Venerdì 25 gennaio, alle ore 15.30, presso l’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Bivona, si svolgerà la cerimonia di consegna agli studenti degli attesati di qualifica professionale e diploma tecnico. All’evento, organizzato dalla dirigente scolastica Giovanna Bubello, parteciperà l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla insieme a Raffaele Zarbo, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Agrigento.

Al termine della cerimonia, l’assessore Lagalla prenderà parte all’incontro con l’Unione dei comuni terre sicane sul tema “Istruzione e Formazione nei Monti Sicani”, che si svolgerà presso l’aula consiliare del palazzo municipale, su iniziativa del Sindaco Milko Cinà. Si discuterà di dimensionamento scolastico, della potenzialità dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS) di nuova costituzione e, in generale, delle prospettive per le aree interne nel campo dell’istruzione e della formazione professionale .

“È un territorio con enormi potenzialità di sviluppo – dichiara Lagalla – pertanto investire nella crescita formativa e professionale dei giovani, per innalzare il livello generale delle loro competenze, deve certamente essere un obiettivo comune. Durante la giornata che trascorrerò a Bivona sarà un piacere potere incontrare tanti giovani studenti e confrontarmi con loro su prospettive e opportunità future”.