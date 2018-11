Ladro acrobata sale sulla grondaia e ruba cinque cardellini

Ladro acrobata per portare via due gabbie con all’interno cinque cardellini. E’ inusuale – veramente particolarissimo – quanto è accaduto, nei giorni scorsi, in via Polibio: zona stadio “Esseneto” di Agrigento. Non che la città dei Templi sconosca l’esistenza di ladri acrobati, ma fino ad ora – nei precedenti episodi – i malviventi si sono arrampicati per portare via oro, argento e denaro. In via Polibio, invece, qualcuno è riuscito a raggiungere l’abitazione presa di mira – “scalando” la grondaia – ed ha “rapito” cinque cardellini: due coppie e un esemplare maschio. Volatili che erano custoditi all’interno di due gabbie. I proprietari degli animali, una volta fatta la scoperta, hanno chiamato la centrale operativa della polizia di Stato e nella zona dello stadio “Esseneto” si sono precipitati i poliziotti della sezione “Volanti”.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia di furto, avanzata contro ignoti, e hanno avviato le indagini. Un’attività investigativa sui generis. Non è chiaro – o almeno non è stato reso noto – se i cinque cardellini fossero rari, quindi preziosi. Certo è però che chi ha agito lo ha fatto sapendo benissimo dove mettere le mani e cosa portare via. Perché dall’abitazione non è risultato mancare nient’altro. Quindi il colpo – e non ci sono dubbi al riguardo – è stato mirato. Non un furto di passione – per i cardellini – ma una razzia ben pianificata. Anche in altre occasioni, i ladri ad Agrigento hanno portato via – ma assieme ad altra refurtiva – dei volatili, o altri animali, trovati nelle abitazioni “visitate”. Mai fino ad ora, nella città dei Templi, si era registrato un furto di soli uccelli.