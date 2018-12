Ladro acrobata si arrampica fino all'appartamento: rubati soldi e oro

Ladro acrobata riesce ad arrampicarsi, utilizzando la tubatura del gas, fino all’appartamento di via Toniolo. Intrufolatosi dentro l’abitazione – di proprietà di un pensionato sessantacinquenne – il malvivente ha rovistato fra armadi e cassetti ed è riuscito ad arraffare tutto quello che di “prezioso” ha trovato: qualche oggetto in oro, alcune decine di euro e altri cose di valore. Poi è scappato, rifacendo la stessa “strada” utilizzata per mettere a segno il colpo.

Pare che un testimone, un vicino di casa del sessantacinquenne, si sia accorto di tutto mentre era affacciato al balcone della sua abitazione. Il malvivente avrebbe agito incappucciato. Il pensionato derubato ha denunciato tutto ai carabinieri della stazione di Agrigento che hanno già avviato le indagini. Non dovrebbero esserci telecamere di video sorveglianza in via Toniolo, ma i militari dell’Arma hanno naturalmente appurato anche questo dettaglio che potrebbe tornare utile ai fini investigativi.