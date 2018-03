Furto in pieno giorno, balordi forzano una finestra di una villa del Villaggio Mosè

Furto in villetta in via Parco Angeli. Nella giornata di ieri, ignoti avrebbero forzato la finestra della villa. I balordi sono riusciti ad intrufolarsi nell’appartamento, riuscendo a creare un vero e proprio parapiglia. I ladri sono riusciti a portare via oro e gioielli.

Il furto è avvenuto in pieno giorno. Non è stato ancora quantificato il valore della refurtiva. Sul caso indagano i carabinieri, che vogliono fare luce su quanto accaduto.