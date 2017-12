Ladri a spasso per la via Atenea, malviventi sradicano vasi e arredi dei commercianti

Ladri a spasso per il centro storico di Agrigento. Inquietante il furto - decisamente anomalo - che si è registrato lungo la via Atenea. La notte di Natale, quella della vigilia per essere precisi, qualcuno - approfittando del fatto che il "salotto buono" della città era praticamente deserto, è riuscito a sradicare il vaso decorativo di cemento posto davanti ad un negozio d'abbigliamento per bambini. I malviventi hanno sradicato e portato via quel vaso decorativo dove il negoziante aveva collocato un albero e una stella di Natale.

Fatta la scoperta, anche se l'esercente commerciale non riusciva naturalmente a credere ai propri occhi, è stato lanciato l'Sos alla centrale operativa della polizia di Stato. In via Atenea si sono portati i poliziotti della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento. Gli agenti hanno constatato il furto, raccolto la denuncia contro ignoti e avviato le indagini. Non sarà, però, naturalmente, semplice riuscire a dare una identità ai balordi che si sono impossessati di un vaso decorativo, pare in cemento. Un vaso che era stato collocato semplicemente per dare decoro ad un angolo della via Atenea.