Devastano una scuola e rubano soldi dal distributore di snack, caccia ai ladri

Malviventi in azione nell’istituto commerciale “Marconi” di via Egitto, a Licata. I balordi sono riusciti a portare via i soldi dai distributori di snack e bevande. I ladri si sono anche intrufolati negli uffici della segreteria e della presidenza.

Hanno cercato cash in ogni dove, trovando poco e niente si sono scagliati con rabbia lanciando i mobili per aria e creando gravi danni alla struttura. I balordi non si sono fermati ed hanno anche provato a rubare tv a casse radio dalla sala multimediale dell’istituto, senza successo.

I poliziotti del commissariato di Licata hanno avviato prontamente le indagini. Gli agenti sono a caccia dei malviventi che hanno devastato l’istituto scolastico licatese.