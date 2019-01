Ladri fra i banchi di scuola, arraffato materiale informatico: è colpo grosso

Banda di ladri in azione in un istituto scolastico. E' accaduto di nuovo. E questa volta all'istituto "Crispi" - che ospita la scuola elementari - di Ribera. I delinquenti hanno portato via il materiale informatico utilizzato da docenti e studenti. Un danno di diverse migliaia di euro. Un colpo importante che ha, inevitabilmente, creato danni alla popolazione scolastica.

I malviventi, a quanto pare, sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato una porta della scuola. Una volta intrufolatisi hanno avuto strada libera e facile per scegliere quanto di interessante e "prezioso" hanno trovato. E la scelta è appunto caduta sul materiale informatico. Una volta fatta la scoperta, da parte degli operatori scolastici, è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati - per un sopralluogo mirato e per avviare le indagini - i carabinieri della tenenza cittadina.