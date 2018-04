Ladri scatenati a San Leone: "visitata" un'altra villetta estiva

Ancora ladri in azione. A San Leone, in via Del Sole, i malviventi hanno visitato una villetta estiva: disabitata in questo periodo dell’anno. Dopo aver forzato una finestra ed essersi intrufolati hanno cercato, trovato ed arraffato quanto di prezioso o interessante vi fosse all’interno. La scoperta è stata fatta dalla proprietaria che ha richiesto l’intervento della polizia.

Gli agenti della sezione “Volanti” hanno fatto il sopralluogo di rito e raccolto la denuncia contro ignoti. Il bottino del furto non è stato quantificato nell’esatto ammontare, ma pare che sia stato ingente.