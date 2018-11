Ladri all'Agenzia delle Entrate: portato via materiale informatico

Hanno portato via materiale informatico. Tutto quello che di tecnologico hanno trovato lo hanno arraffato e fatto sparire. Ad essere “visitata”, durante la notte, è stata – in via Mazzini - la sezione territorio dell’ufficio provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate. Una banda di ladri – praticamente impossibile ipotizzare che ad entrare in azione sia stato un ladro solitario – ha forzato, senza essere vista, né tantomeno sentita, le finestre dell’ufficio ed è riuscita ad intrufolarsi.

All’interno dei locali hanno poi rovistato e arraffato quanto di “interessante” hanno trovato. Il danno è stato quantificato in circa due o tre mila euro. Fatta la scoperta, al momento della riapertura dell’ufficio, è stato subito lanciato l’allarme e in via Mazzini si è precipitata una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile. I militari hanno constatato il furto aggravato, accertando anche da dove i malviventi sono riusciti ad entrare. E’ stata raccolta la denuncia, contro ignoti, di furto e sono state avviate le indagini.

Non ci sono conferme ufficiali al riguardo, ma sembra scontato – avviene praticamente in maniera sistematica ormai – che il primo passo investigativo dei carabinieri sia stato quello d’accertare se nei pressi dell’immobile vi fossero telecamere, pubbliche o private, di video sorveglianza. Un “dettaglio” non indifferente che – come dimostra la cronaca degli ultimi mesi – contribuisce spesso a far velocizzare le indagini, su qualunque tipo di fatto criminale. Fitto è, chiaramente, a tal riguardo, il riserbo investigativo.