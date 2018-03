Banda di ladri "visita" due case: arraffati gioielli e tv color

Da un appartamento hanno portato via tutti i monili in oro che hanno trovato. Da un’altra abitazione, invece, soltanto il tv color. Sono due i nuovi furti messi a segno, nel giro di poche ore, fra via Esseneto e il centro storico di Agrigento. Ad indagare, su entrambi gli episodi di microcriminalità, è la polizia di Stato.

Nell’appartamento di via Esseneto, i malviventi sono riusciti a farsi strada approfittando del fatto che l’anziana proprietaria non fosse in casa. Ed a quanto pare da diversi giorni. Quando l’anziana è rientrata ha trovato tutto a soqquadro e mancavano appunto tutti i preziosi che aveva lasciato nei cassetti. Da un’altra residenza – nel centro storico – i “topi d’appartamento” sono riusciti, invece, ad appropriarsi soltanto di un tv color. In entrambi i casi, una volta fatta la scoperta, ai proprietari non è rimasto altro da fare che chiedere l’intervento della polizia di Stato. Gli agenti hanno effettuato il sopralluogo di rito ed avviato le indagini.