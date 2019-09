La vita in diretta a Naro per Piero Barone, gli amici: "Il successo non l'ha cambiato"

Il Volo festeggia i dieci anni di carriera. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sono loro i tre tenori che oggi più che mai festeggiano i dieci anni di carriera. Per questo importante traguardo, “La vita in diretta”, celebre trasmissione in onda su Rai 1, ha scelto di visitare i luoghi dove è nato e cresciuto Piero Barone. Occhi puntati su Naro, sui vicini di casa del giovane tenore ed anche dentro le mura del suo fans club.

“Piero Barone non è mai cambiato – dice una sua vicina di casa ai microfoni di Rai 1 – lui è un talento. Ricordo che già all’età di quattro anni cantava. Era un piccolo tenore. Suo nonno, si è subito accorto del talento che possedeva Piero. Cosa posso dire di lui? Non è mai cambiato, è rimasto il ragazzo umile che tutti conosciamo”.

Ai microfoni de La vita in diretta, anche il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara: “Piero con la sua bravura, insieme ai ragazzi del Volo, rappresenta per noi naresi il nostro ambasciatore nel mondo”. Piero Barone, insieme a Ignazio e Gianluca, è pronto a dare via ad un nuovo tour. Da Toronto a Dallas, per finire nella magia de Las Vegas. Un sogno ad occhi aperti che nel giro di dieci anni è diventato realtà.