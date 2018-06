La tragedia di Santo Stefano, si torna a pregare all'Eremo di Santa Rosalia

Santo Stefano Quisquina prega. Non ha mai smesso di pregare per la piccola sopravvissuta all'incidente di contrada Contuberna, ma oggi - all'Eremo di Santa Rosalia - durante la santa messa celebrata per la patrona della cittadina, i parroci del paese hanno rivolto una nuova, accorata, preghiera affinché la bambina di 7 anni si salvi.

I festeggiamenti in onore di Santa Rosalia avrebbero dovuto svolgersi - erano stati già organizzati - domenica scorsa, prima domenica del mese. La comunità ecclesiale e il comitato Pro festeggiamenti Santa Rosalia di Santo Stefano Quisquina hanno deciso - visto la tragedia verificatasi sulla "Corleonese-Agrigentina" - di farli slittare, in segno di solidarietà, a fine mese.

Come da tradizione, oggi viene celebrata la santa messa all'Eremo di Santa Rosalia. E tutta la comunità ha continuato a pregare. Le condizioni della piccina - ricoverata, e tenuta in coma farmacologico, all'ospedale dei Bambini di Palermo - restano stazionarie nella loro gravità.