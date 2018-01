"La strage delle Maccalube", decise pesanti condanne per due imputati

Secondo il giudice Giancarlo Caruso due dei tre imputati del processo per la strage delle Maccalube, riserva naturale di Aragona, dove il 27 settembre del 2014 morirono i fratellini Carmelo e Laura Mulone di 9 e 7 anni travolti da un’ondata di fango mentre facevano una passeggiata insieme al padre, sono responsabili.

Sei anni di reclusione sono stati decisi per il direttore della riserva Domenico Fontana, all’epoca dei fatti presidente regionale di Legambiente, ente che gestisce la riserva in base a un contratto con la Regione; cinque anni e tre mesi per l’operatore del sito Daniele Gucciardo. Assoluzione, invece, per il funzionario della Regione, Francesco Gendusa.

In mattinata il giudice aveva dato la parola agli avvocati Diego Galluzzo, Giuseppe Immordino e Pasquale Contorno per le ultime arringhe della difesa. Poi il verdetto dopo oltre quattro ore di camera di consiglio.

Il giudice ha dichiarato, per Fontana e Gucciardo, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. I due condannati, in solido con Legambiente, dovranno risarcire i genitori dei poveri bambini con una provvisionale, vale a dire un anticipo, subito esecutivo, di 600 mila euro. Rigettata la richiesta di risarcimento avanzata dal Comune di Aragona, dalla presidenza della Regione e dall'assessorato regionale al Territorio e all'Ambiente.