La Sea Watch 3 fa rotta verso Lampedusa, Salvini firma una direttiva

Ci risiamo. Dopo aver lasciato le acque di ricerca e soccorso libiche la Sea Watch 3, con a bordo 52 migranti soccorsi, dalla tarda mattinata ha puntato la rotta verso Nord, in direzione Lampedusa, che si trova a poche ore di navigazione.

Il ministro dell'Interno Salvini, secondo quanto riporta l'Ansa, ha già firmato una nuova direttiva per diffidare la Sea Watch dall'ingresso in acque italiane. Il provvedimento chiede alle autorità di polizia di vigilare affinché il comandante e la proprietà della nave "si attengano alle vigenti normative nazionali ed internazionali" e, nel caso la Sea Watch 3 provi, come in passato, ad entrare in acque nazionali, intimino il divieto di ingresso e transito.