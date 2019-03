La raccolta dei rifiuti arriva a Ciuccafa, il sindaco: "Data priorità alle scuole"

Il 75 per cento della città è stata già ripulita. E in molti quartieri è anche cominciata l’ordinaria raccolta differenziata. In contrada Ciuccafa però i compattatori della Realmarina non sono ancora arrivati. E ieri, fra i residenti, spiravano forti venti di protesta: “Si sono scordati di noi. E’ da 20 giorni che non raccolgono la spazzatura e siamo in perenne emergenza. Se la situazione dovesse continuare a restare così saremo costretti a denunciare tutto alla Procura”. Ma i compattatori del consorzio di imprese arriveranno oggi in contrada Ciuccafa.

“Per la composizione urbanistica è la parte della città che ha sofferto meno – ha spiegato ieri il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina - . Non ci sono scuole. Non abbiamo potuto far altro, visto che l’ufficiale sanitario ci consigliava di chiudere gli istituti scolastici, che aggredire le zone dove ci sono le scuole. Abbiamo fatto subito un intervento massiccio ai Grandi Lavori e abbiamo raccolto in un solo pomeriggio 48 tonnellate di rifiuti – spiega il capo dell’amministrazione - . I compattatori si riempiono e abbiamo anche il limite di conferimento in discarica. Anche io abito a Ciuccafa e, insieme ai miei concittadini, ho sofferto. Ma prima ci siamo premurati di rimuovere i rifiuti vicino alle scuole Livatino, Vivaldi, agli istituti di scuola superiore, all’asilo Montessori. In contemporanea, abbiamo lavorato sull’Altipiano Lanterna per rimuovere i rifiuti da vicino la scuola Marullo e da vicino l’asilo. Domani (oggi ndr.) si arriva a Ciuccafa. Ormai oltre il 75 per cento della città è stato ripulito ed è anche ricominciata, dove è stato appunto ripulito, la raccolta differenziata. L’emergenza è ormai verso la fine".