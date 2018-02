Otto milioni di spettatori per la "Mossa del cavallo", Camilleri vince ancora

Vince ancora Andrea Camilleri. Più di otto milioni di spettatori per la “Mossa del cavallo”. Il film in onda sulle reti Rai è tratto dai romanzi dello scrittore di Porto Empedocle. Il giallo diretto da Giancalica Maria Tavelli, ieri sera ha messo in fila uno share del 32,3 per cento.

Un grande cast con Michele Rondino che ha interpretato il ruolo dell’ispettore Bovara. Camilleri affascina ancora gli italiani, con una fiction ambientata a Montelusa. Una narrazione storica raccontata dalla penna raffinata dello scrittore empedoclino.