L'inchiesta su Girgenti Acque si allarga: altri due indagati "eccellenti"

La maxi inchiesta che ipotizza una sosfisticata rete affaristica attorno a Girgenti Acque, con complicità a tutti i livelli professionali e istituzionali, sbarca in Puglia con due giornate di perquisizioni e interrogatori a Bari. La sede della Deloitte & touche S.p.a., una delle maggiori società di revisione contabile in Italia e tra le più importanti al mondo, è stata perquisita a fondo dai militari della Guardia di finanza del Nucleo di polizia finanziaria e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Agrigento, su delega della Procura della Repubblica di Agrigento diretta da Luigi Patronaggio.

Sono stati sequestrati centinaia di documenti utili per ricostruire le vicende societarie della Girgenti Acque, che per volontà del presidente Marco Campione dal 2013 ha i propri bilanci certificati proprio dalla Deloitte. Tra i documenti sequestrati anche alcune fatture hanno attirato l'attenzione dei militari operanti e delllo stesso pubblico ministero Salvatore Vella, che ha coordinato le attività in Puglia.

Si tratta, in particolare, di decine di fatture per oltre 2 milioni di euro, custodite nei locali della Deloitte, che gli inquirenti ritengono false e che avrebbero reso inattendibile il bilancio di Girgenti Acque del 2014, "alterandone in maniera determinante - sottolineano alcune fonti investigative - le poste principali". Gli inquirenti avrebbero trovato decine di doppie fatture, aventi lo stesso numero e data di emissione ma con oggetto e descrizioni diverse.