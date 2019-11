Lo chef Cuttaia mantiene lo "scettro", confermate le due stelle per La Madia

Via alle 65esima edizione della Guida Michelin. Pino Cuttaia, chef licatese, conferma le due stelle e continua a mantenere lo “scettro”. Si, perché, La Madia è l’unico ristorante stellato nel territorio dell’Agrigentinio. Sotto la sapiente guida di Cuttaia, lo stellato licatese, non arretra di un centimetro e continua a far splendere le ottime referenze.

I rigorosi criteri della Guida Michelin premiano e confermano la qualità della cucina di Pino Cuttaia. Lente di ingrandimento sul gusto, sull’abilità della preparazione dei pianti e nella combinazione dei sapori. Una cucina rivelatrice che esalta le qualità dello chef. "La memoria è l'ingrediente segreto di piatti che raccontano una storia”. E’ questo il punto di vista dello chef Pino Cuttaia.