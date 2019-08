La carta d'identità elettronica arriva a Porto Empedocle: ecco quanto costerà

Arriva anche a Porto Empedocle la nuova carta d’identità elettronica. La Giunta, sindaco Ida Carmina in testa, ha approvato, infatti, i costi di rilascio dell'innovativo documento di riconoscimento.

Per il rilascio della nuova carta d'identità si pagheranno 22,21 euro; per il rilascio in caso di smarrimento, furto o deterioramento si pagherà invece 27,37 euro; il rilascio residuale di carta d'identità cartacea costerà 5,42 euro e il rilascio del duplicato di carta d'identità cartacea, in caso di furto, smarrimento o deterioramento costerà 10,58 euro.