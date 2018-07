L'ultimo saluto al capitano Marco Ferrera, sarà lutto cittadino

Sarà lutto cittadino. A Porto Empedocle, ieri sera, s’attendeva soltanto di sapere la data e l’orario dei funerali di Marco Ferrera e verrà proclamato il lutto cittadino. Ma si pensa già anche di commemorare il trentasettenne, capitano della squadra di calcio “Empedoclina”, con la collocazione di una targa nello stadio o con l’intitolazione – non appena verranno effettuati i lavori – della tribuna del “Collura”. Porto Empedocle, così come Agrigento – la città dove si è verificato l’incidente mortale – sono sotto choc. Increduli e forse anche arrabbiati. “Perché Marco Ferrera amava la vita”, “perché era una persona davvero speciale” – queste le parole di chi lo ha conosciuto davvero.

“Marco faceva parte del comitato della festa di San Calogero. Era amico degli amici – lo ha ricordato ieri il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, che lo ha visto praticamente crescere - . Non era soltanto il capitano della nostra squadra di calcio. Era un ragazzo eccezionale, socievole, sempre in mezzo ai giovani. Questa tragedia – ha aggiunto Ida Carmina – ha gettato nello sconforto l’intera città. E poi la coincidenza … il giorno del suo compleanno … il giorno della festa di San Calogero”. Marco Ferrera aveva trascorso una serata all’insegna dell’allegria e dell’affetto: con familiari, amici e conoscenti aveva festeggiato il suo trentasettesimo compleanno. Poche ore dopo, però, - all’alba di domenica – la tragedia: lungo via Luca Crescente, la strada che collega Porta Aurea con San Leone, ha perso il controllo della sua moto e s’è schiantato contro un muretto. E’ morto sul colpo Marco Ferrera, originario di Porto Empedocle, molto conosciuto e voluto bene anche nella città dei Templi.

“Lo sport è a lutto. Era il punto di riferimento per lo sport – ha detto ieri il vice sindaco di Porto Empedocle Salvatore Urso - . Non solo per il calcio, ma era attivo in tutti gli sport. Era un ragazzo bravissimo, aveva un grande senso della famiglia, pieno rispetto dell’amicizia e aveva il valore della solidarietà. Marco è il capitano dell’Empedoclina, abbiamo vissuto la stagione sportiva in grande contatto – ha continuato Urso - . Abbiamo creato la consulta dello sport e c’è stata una grande vicinanza, un rapporto importante con lui. Tutto lo sport empedoclino, ma non soltanto, si stringeranno attorno a Marco. Oltre ad essere un grande capitano sul campo, era un grande nella vita: sempre con il sorriso sulle labbra, sempre disponibile e affabile. Marco era innamorato della vita – ha concluso Urso – ed ha contribuito, concretamente, al clima di rilancio dello sport a Porto Empedocle. La mia idea è quella di intitolargli la tribuna dello stadio”. A Porto Empedocle dovrebbero arrivare, il giorno dei funerali del trentasettenne, i rappresentanti, con tanto di maglia ufficiale, di tutte le squadre dell’Agrigentino.